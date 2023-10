19 turistas do Alto Tietê em Israel embarcam nesta manhã de volta ao Brasil

O grupo de 19 moradores de Salesópolis que estava em Israel embarcou nesta sexta-feira (13) em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para retornar ao Brasil.

Segundo o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL), os munícipes embarcaram nesta manhã de volta ao país e a previsão é que desembarquem hoje às 23 horas no Rio de Janeiro.

“Graças a Deus tudo bem. Estamos tendo boas notícias. Aguardamos o retorno dos peregrinos”, disse.

O bispo dom Rosalvo Cordeiro de Lima, que coordena a viagem dos peregrinos da região, encaminhou um vídeo que mostra o grupo em um ônibus em direção ao aeroporto de Tel Aviv, na capital israelense, de onde partiu o avião da Força Aérea Brasileira com destino ao Rio de Janeiro.

O grupo de peregrinos embarcou no quarto voo de repatriação de brasileiros que pediram ajuda para deixar o Oriente Médio. De acordo com a FAB, o avião, modelo KC-30, levará ao Brasil 215 passageiros, que devem desembarcar no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã de sábado (14).

Após chegar no Brasil, o grupo deve embarcar em outro avião para São Paulo, mas ainda sem horário definido.

Pedido de repatriação

Na quarta-feira (11), o prefeito de Salesópolis, enviou ofício ao Itamaraty pedindo ajuda para repatriar 19 moradores da cidade que estão em excursão por Israel. Pelas redes sociais o prefeito publicou o ofício informando a solicitação.

Segundo o prefeito, os moradores foram em excursão com a paróquia da cidade, e também moradores das cidades de São José do Rio Pardo e Salto. O retorno estava previsto para quarta-feira (11). As últimas informações são de que os 19 moradores estavam em Chorazin, acomodados na Casa de Convivência Domus Galilaeae

Retorno Segundo o Itamaraty, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Acesse clicando aqui.

Brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty - confirmou, nesta sexta-feira (13), a morte da brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, durante atentados realizados pelo Hamas no sul de Israel, a partir do dia 7 de outubro. Essa é a terceira morte de brasileiros confirmada nos atentados ocorridos em Israel.