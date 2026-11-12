Caixa Seguridade informa ataque cibernético e vazamento de dados

A Caixa Seguridade informou, nesta quinta-feira (12), em comunicado ao mercado, que sua subsidiária Caixa Vida e Previdência identificou um ataque cibernético ocorrido em 6 de novembro, que resultou no vazamento de dados dos 7,6 milhões de clientes ativos da companhia. Segundo a Caixa Seguridade, foram copiados clandestinamente CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento. Dados de ex-clientes também foram vazados.



“Com base na apuração preliminar, não há indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, tais como valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários ou senhas”, informou a Caixa Seguridade no comunicado.

A companhia informou ainda que os titulares dos dados afetados estão sendo comunicados e recebendo recomendações de proteção diante do risco de fraudes. Além disso, será disponibilizado um canal de comunicação por meio de um endereço de e-mail específico para receber dúvidas dos clientes.