Acadêmicos de Niterói, escola que homenageou Lula, é rebaixada no Carnaval do Rio

A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no desfile deste ano na Marquês de Sapucaí, foi rebaixada um ano após ascender ao Grupo Especial. Na apuração, nesta quarta (18), a agremiação somou apenas 264,6 pontos.

Além de saudar a história do petista, a apresentação também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula, retratado como palhaço Bozo na avenida.

O enredo, intitulado "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", gerou repercussão nas redes sociais, com críticas por parte de aliados de Bolsonaro e elogios por parte de aliados do atual presidente.