Afastamento por motivos de saúde mental cresce 38%

Assim como cuidamos do nosso corpo, é fundamental dedicar atenção especial ao nosso bem-estar psicológico. Neste mês dedicado à reflexão e ações em prol da saúde mental, especialistas psicólogos destacam algumas dicas valiosas para promover o equilíbrio emocional.

Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2023, foram concedidos 288.865 benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais e comportamentais no Brasil, 38% a mais do que em 2022.



Além disso, de acordo com uma pesquisa fornecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 10% da população global enfrenta desafios relacionados a transtornos mentais, totalizando cerca de 720 milhões de pessoas. No contexto brasileiro, estima-se que 9% da população sofra com a ansiedade, destacando-se, igualmente, em diversos índices relacionados à prevalência da depressão.



1. Autocuidado: A psicóloga Myriam Alberts, da Clínica Maia, enfatiza a importância do autocuidado como um pilar fundamental da saúde mental. "Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio. Reserve um tempo para atividades que proporcionem relaxamento e prazer, como leitura, caminhadas, meditação ou hobbies."



2. Conexão Social: A psicóloga ainda destaca a relevância das relações sociais. "Manter conexões saudáveis com amigos e familiares é vital para o bem-estar emocional. Invista tempo em relacionamentos significativos, promovendo laços de apoio mútuo."



3. Estabeleça Limites: Aprender a dizer não e estabelecer limites é fundamental para evitar sobrecarga emocional. Respeitar seus próprios limites é uma forma de preservar a saúde mental, diz.



4. Prática de Mindfulness: A especialista ainda destaca a eficácia da prática de mindfulness. "A atenção plena pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com o estresse e a ansiedade. Dedique alguns minutos do seu dia para a meditação e esteja presente no momento."



5. Busque Ajuda Profissional: A importância de buscar ajuda profissional quando necessário. "Não hesite em procurar um psicólogo se estiver enfrentando dificuldades emocionais. A terapia é um espaço seguro para explorar emoções, desenvolver habilidades e encontrar soluções para desafios."



6. Desconecte-se Digitalmente: A psicóloga ainda alerta sobre os impactos da conectividade constante. "O uso excessivo de dispositivos digitais pode afetar negativamente a saúde mental. Estabeleça períodos de desconexão e promova momentos offline para recarregar as energias."

Neste Janeiro Branco, é essencial lembrar que a saúde mental é um componente integral do nosso bem-estar. Adotar práticas saudáveis e buscar apoio quando necessário são passos fundamentais para manter uma mente equilibrada e resiliente ao longo do ano, finaliza.