Alckmin autoriza abertura de concursos e autoriza 5,4 mil vagas para Polícia Militar

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou a autorização para abertura de dois concursos públicos que irão disponibilizar 5.400 vagas ao todo para soldado de 2ª classe da Polícia Militar. A medida foi publicada nesta quarta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O pedido das vagas partiu do secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, e do comando da PM, com o objetivo de programar a reposição do efetivo por meio de um planejamento dos próximos anos. Foram autorizados dois concursos para selecionar 2.700 soldados cada, sendo um previsto para maio de 2019 e outro para janeiro de 2020.

A formação do soldado no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública tem um ano de duração, na Escola Superior de Soldados (ESSd). O soldado atua diretamente nas ruas, nos diversos programas de patrulhamento preventivo e ostensivo. A remuneração inicial é de R$ 2.357,76, além do adicional de insalubridade de R$ 571,51.

Para o ano de 2018, Alckmin já havia autorizado outras 2.200 vagas para soldados, no dia 25 de julho deste ano. A liberação delas veio junto com outras 221 para alunos-oficiais. Os dois concursos seguem em andamento e devem finalizar no próximo ano.

Além destes, está em fase de seleção mais 74 tenentes-médicos, para reforçar o efetivo Hospital da Polícia Militar (HPM) e demais unidades de saúde da corporação.