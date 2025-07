Alto Tietê: Educação divulga lista dos 39 mil estudantes classificados para 2ª fase da Olisp

Além da volta às aulas, hoje (23) também é dia de conhecer os nomes dos 39.879 estudantes classificados para a 2ª fase da Olimpíada Interpreta SP (Olisp) no Alto Tietê. A nova competição da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai testar a competência leitora e habilidades em interpretação de texto de estudantes do 6º ano do Fundamental à 3ª série do Médio. As provas estão marcadas para os dias 25, 26 e 27 de agosto em todo o Estado.

Foram selecionados para a próxima etapa 30% dos alunos, de acordo com o ano/série e o município, que tiveram as maiores pontuações nas questões de língua portuguesa na Prova Paulista do 2º bimestre.

Assim como na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp), a proposta é premiar com medalhas — de ouro, prata e bronze — 5% dos estudantes com as melhores notas de todos os municípios paulistas matriculados em escolas de tempo parcial e integral.

Prova online e 20 questões

A prova será no formato on-line e realizada, obrigatoriamente, na mesma unidade de ensino do estudante classificado. Os competidores da Olisp terão ao todo 1h20 para responder 20 questões de múltipla escolha, com única resposta correta, sobre compreensão de diferentes linguagens e gêneros textuais. O nível de dificuldade de cada item varia de acordo com o ano ou série do aluno.

Para organizar a aplicação, a Seduc-SP definiu três datas de acordo com o nível:

Nível 1 - 27 de agosto - 6º e 7º anos

Nível 2 - 28 de agosto - 8º e 9º anos

Nível 3 - 29 de agosto - 1ª, 2ª e 3ª séries

Os estudantes serão classificados por município ou região (no caso de São Paulo, Guarulhos e Campinas). Além dos alunos, professores, escolas e diretorias também serão premiadas. O “troféu olímpico” será entregue às diretorias regionais de ensino que atingirem 90% ou mais de participação de alunos. O regulamento completo está disponível no site www.olimpiadassp.educacao.sp.gov.br/olisp/.