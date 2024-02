Apenas 43% dos usuários de internet em SP afirmam implantar medidas de segurança contra fraudes

A segurança dos dispositivos de acesso à internet é crucial para proteger dados pessoais e sensíveis, aplicativos bancários e prevenir o acesso não autorizado a informações confidenciais, evitando roubo de identidade e fraudes. Apesar da crescente preocupação com essas práticas, a maior parte dos usuários da internet ainda não incorporou tais rotinas aos seus hábitos digitais. É o que aponta estudo apresentado pela Fundação Seade acerca das habilidades digitais e atividades realizadas na internet pelos residentes no Estado de São Paulo entre 2019 e 2022.

A pesquisa aponta que, efetivamente, apenas 43% dos usuários da rede afirmaram implementar medidas de segurança, como o uso de senhas fortes ou autenticação em dois fatores, enquanto apenas 33% reforçaram as configurações de privacidade em seus dispositivos.

Segundo os pesquisadores da Fundação Seade, esses índices são preocupantes, pois, quando se negligência a segurança no acesso à internet, os equipamentos ficam vulneráveis aos ataques cibernéticos, como no caso dos envios de emails com o objeto de extrair dos usuários seus dados pessoais ou instalar programas maliciosos. Essas operações, além de danos pessoais podem comprometer a estabilidade dos sistemas e a proteção dos aplicativos instalados no aparelho.

O presente estudo traz, ainda, um conjunto de habilidades digitais relacionadas à busca por informações na rede, criação de conteúdo digital, além de operações diversas para obtenção de serviços, instalação de dispositivos, equipamentos ou outras atividades comuns ao meio digital.

Os dados revelam que as diferenças observadas no desenvolvimento das habilidades digitais tendem a ser associadas não somente à idade e instrução dos usuários, mas também aos dispositivos usados para acessar a internet. Usuários que acessam a rede por múltiplos dispositivos além do celular, como computador, notebook e tablet, tendem a demonstrar mais habilidade do que aqueles que utilizam exclusivamente o celular.