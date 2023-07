Mark Zuckerberg publica foto após treino de jiu-jitsu em resposta a desafio de Elon Musk

O fundador do Facebook, o bilionário Mark Zuckerberg publicou fotos nas redes sociais nesta quarta-feira para exibir "o shape" após treino de jiu-jitsu com lutadores de UFC.

A foto é vista como uma resposta ao dono do Twitter, Elon Musk, que "convidou" o dono da Meta para uma briga de braço após descobrir sobre a nova rede sociais Threads, que imita o Twitter.

Publicada de forma conjunta pela conta de Zuckerberg e do atleta Israel Adesanya, campeão do UFC, em Lake Tahoe (na Califórnia), a imagem mostra os colegas após o treino, sorrindo. Na legenda, dizem: "Sem brincadeira com Zuckerberg!". Em resposta, o bilionário comentou: "É uma honra treinar com vocês!". Até a publicação desta matéria, Elon Musk, conhecido por usar o Twitter cotidianamente, não fez comentários.