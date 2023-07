Após seis meses, causa da morte de Lisa Marie Presley é revelada

A causa da morte da filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, foi revelada nesta sexta-feira, seis meses após seu falecimento. Segundo documento da LA County Coroner, em Los Angeles, que desempenha a função do IML, Marie morreu por obstrução do intestino delgado. As informações são do site TMZ.

“A obstrução aconteceu com a estrangulação do intestino delgado, causada por adesões que se desenvolveram após uma cirurgia bariátrica anos atrás”, diz o relatório da autópsia. “Essa é uma consequência conhecida de longo prazo desse tipo de cirurgia”.

Em 12 de janeiro deste ano, Lisa foi levada às pressas para o hospital depois de sofrer uma parada cardíaca.

Pouco antes de sua morte, ela compareceu ao Globo de Ouro para apoiar o filme Elvis, do diretor Baz Luhrmann. A artista estava acompanhada da mãe, Priscilla Presley, no evento. Elas viram Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator pela atuação no longa.