Ativista participa de programação voltada para causas raciais

O mês de novembro é o período onde se eleva os assuntos relacionados ao tema de cunho racial. Por conta disso, Felipe Ruffino, 29, jornalista, influenciador digital e ativista racial, participará de uma série de eventos que abordam o assunto.

Do dia 18 ao dia 20, ele estará presente na III Expo Internacional Dia da Consciência Negra. O festival antirracista da cidade de São Paulo reunirá artistas negros de destaque, além de palestras e debates e feira de afroempreendedores. Além de diversas atividades abertas à população entre os dias 18 e 21 no Memorial da América Latina. “Esse será o start da programação voltada para um momento tão importante. Que é evidenciar a existência do povo preto”, comenta.

No dia 21, Ruffino estará ao vivo na Rádio Metropolitana AM, às 7h, com a jornalista Marilei Schiavi, para falar sobre o tema e recebimento da Medalha Zumbi dos Palmares.

Às 19h, o mesmo marcará presença na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, para receber a homenagem, com mais nove pessoas escolhidas para receberem a medalha.

Essa condecoração é concedida a personalidades, empresas e organizações que se destacam na defesa dos direitos humanos, promoção da igualdade racial e luta contra o preconceito e que se destacaram em ações contra a discriminação racial e na defesa dos princípios constitucionais fundamentais e de promoção da inclusão social sem preconceito, nas áreas de esporte, educação, cultura, saúde, assistencial, empresarial e sindical.

“No Brasil, ser negro significa ser mais pobre do que o branco, ter menos escolaridade, receber salário menor, ser mais rejeitado pelo mercado de trabalho e ter menos oportunidades de ascensão profissional e social. Hoje entendo que meu papel é ser porta voz de muitas pessoas pretas que ainda não possuem oportunidade e são oprimidas”.



A escolha de Ruffino para receber essa honraria partiu de uma indicação do vereador Milton Lins, o Bi Gêmeos (PSD) e é uma forma de reconhecer seu importante trabalho em prol da inclusão e representatividade.



Carreira

Com uma carreira consolidada no jornalismo, Felipe Ruffino se tornou um nome reconhecido pela sua atuação ativa na conscientização sobre temas sociais, especialmente relacionados à causa racial. Através de suas redes sociais e canais de comunicação, ele utiliza sua voz junto aos mais de 15 mil seguidores para levantar questões importantes e propor reflexões, abordando desde a história da luta contra o racismo até a importância da valorização da diversidade nas mais diversas áreas.



Sobre Felipe Ruffino

Felipe Ruffino é jornalista pós-graduando em Assessoria de Imprensa e Gestão da Comunicação pela Anhembi Morumbi. Com onze anos de experiência, possui cursos de extensão em gestão de crise, assessoria de imprensa, marketing digital, planejamento de conteúdo para marcas e Relações Públicas.



Tem experiência em assessoria de imprensa; comunicação interna; conteúdo para marca; marketing de conteúdo; social media; planejamento estratégico; gerenciamento de crises e gestão de equipe.



Já atendeu a Prefeitura de Mogi das Cruzes, Pfizer, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Municipal da Brasilândia, Agrada Produções, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Tjama e Omint.