Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa

O ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu. As mortes são investigadas pelas autoridades.

Em entrevista ao site TMZ, a filha do ator, Elizabeth Jean Hackman, afirmou que a família suspeita que o casal foi envenenado por monóxido de carbono. A versão da filha do ator, fruto do casamento dele com Fay Maltese, é de que, embora ainda não tenha certeza, a família acredita que eles foram vítimas de vazamento do gás tóxico, já que a polícia não encontrou sinais de crime ou de arrombamento na casa. O imóvel em Santa Fé, no Novo México, é relativamente moderno, construído nos anos 2000.

Adan Mendoza, xerife do Condado de Santa Fé, onde o ator e a esposa viviam, disse ao site especializado em celebridades que a polícia ainda está investigando as mortes e não descartou nenhuma hipótese até agora. Ainda segundo o xerife, os Bombeiros e a companhia de gás locais liberaram a casa antes da polícia entrar para fazer a inspeção.

O último trabalho do ator foi na comédia Uma Eleição Muito Atrapalhada, do mesmo ano. Ele foi indicado cinco vezes ao Oscar - e ganhou duas -, estrelou dezenas de filmes e é um dos artistas mais respeitados e honrados da indústria. Suas duas vitórias foram conquistadas pelas atuações em Operação França (1971) como um policial antidrogas rude e implacável, e em Os Imperdoáveis (1992) em que interpretou um xerife de uma pequena cidade.