Bahia sediará, pela primeira vez, a convenção comercial e varejo nacional da Hapvida NotreDame

Tradicionalmente realizada em Fortaleza, a convenção comercial e varejo da Hapvida NotreDame Intermédica será sediada, pela primeira vez, na Bahia. Com o tema “Pra frente! Este é o ano!”, o encontro acontecerá de 26 a 29 de fevereiro, no Ala Terra Resort, Costa do Sauípe, localizado em Mata de São João.

Com o objetivo de debater metas e estratégias de negócios, além de elaborar projetos em todo o Brasil para o ano de 2024, o encontro reunirá executivos das áreas comercial, empresarial, varejo, adesão, odontologia, marketing, licitação e relacionamento dos estados onde a companhia atua.

Vale ressaltar que a estratégia para 2024 tem como base os pilares: cliente, engajamento, integração, rentabilidade, crescimento, marca e reputação. A convenção comercial e varejo já é tradição da companhia e, mesmo na pandemia, foi realizada de forma on-line.