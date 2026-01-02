Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira

Contas de consumo que venceram no feriado podem ser pagas hoje

02 janeiro 2026 - 14h49
Contas de consumo que venceram no feriado podem ser pagas hoje

Após o período de festas de fim de ano, agências bancárias em todo o país voltam a funcionar nesta sexta-feira (2) para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realizar operações bancárias.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforça que contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em dias em que não houve compensação bancária (31 de dezembro e 1º de janeiro) podem ser pagas, sem acréscimo, nesta sexta-feira.

Já no caso dos tributos e impostos que venceram no feriado ou em dias em que não houve compensação bancária, a orientação é que o pagamento tenha sido antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.