Beneficiários precisam comprovar vida no INSS até 28 de fevereiro

Beneficiários da Previdência Social têm até 28 de fevereiro para realizar a prova de vida para continuar recebendo seus pagamentos em dia. Esse procedimento é necessário para milhões de aposentados e pensionistas.

A comprovação pode ser realizada diretamente no banco em que o beneficiado recebe o benefício. É preciso apresentar um documento oficial de identificação para comprovar a vida. Ao mesmo tempo, instituições que usam a biometria podem comprovar isso por meio dos terminais de autoatendimento.

Quem não puder fazer a comprovação pessoalmente por motivos de saúde ou dificuldades de locomoção pode realizar o procedimento por meio de um procurador cadastrado no Instituto Nacional do Serviço Social (INSS). Já quem mora no exterior pode fazer isso por procuração, documento emitido pelo consulado ou por formulário disponível no site do INSS.