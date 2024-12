Bicampeão mundial de basquete, Amaury Pasos morre aos 89 anos, em SP

Uma das mais importantes referências do basquete brasileiro, Amaury Pasos morreu nesta quinta-feira (12), em São Paulo, um dia após completar 89 anos. Campeão mundial de basquete em 1959 e 1963, e medalhista olímpico (bronze em Roma 1960 e Tóquio 1964), Amaury é até hoje o único atleta eleito duas vezes “o jogador mais valioso” (MVP, na sigla em inglês), em posições diferentes (ala e armador), a integrar o Hall da Fama da modalidade. A causa da morte não foi revelada.

Em nota de pesar, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lamentou a morte do ícone da modalidade e declarou luto de três dias na entidade.

“O basquete está de luto. O Brasil e o mundo perderam nesta quinta-feira, 12 de dezembro, de madrugada, o ídolo e Hall da Fama da FIBA, Amaury Pasos. Aos 89 anos, o bicampeão mundial e único homem a ser por duas vezes MVP de uma Copa do Mundo, descansou, falecendo em São Paulo cercado por filhos, netos e familiares mais próximos”, disse a entidade.

Conhecido por sua técnica afinada, Amaury também foi lenda no basquete do Corinthians, onde foi bicampeão brasileiro e três vezes campeão paulista, entre 1966 e 1972. Em outubro passado, o Timão inaugurou um busto em homenagem a Amaury Pasos, no Ginásio Wlamir Marques, que contou com a presença do ex-atleta. O clube paulista também prestou homenagem a Amaury em mensagem publicada no Instagram e em nota de pesar.

"Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Um dos maiores não só do Brasil, mas como da história. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações", disse Guy Peixoto, presidente da CBB.

O velório de Amaury Pasos teve início às 10h e prosseguirá até às 18 (horário de Brasília) na Rua São Carlos do Pinhal, 376, na capital paulista.