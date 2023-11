Black Friday: EDP reforça cuidados na hora da compra de um novo equipamento elétrico

Na véspera da Black Friday, que se tornou uma tradicional data de promoções do comércio, muitos consumidores estão pesquisando novos equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para a compra. Pensando nisso, a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e do Litoral Norte reforça cuidados para garantir maior eficiência e segurança com relação ao consumo de energia elétrica.

A Companhia destaca a importância de observar nos aparelhos o selo de qualidade Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), que tem o objetivo de conscientizar os consumidores e identificar os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética. Para receber o selo, os eletrodomésticos são submetidos a testes em laboratório com a supervisão do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Ao adquirir um produto, o ideal é que o consumidor esteja atento às classificações que constam no selo, que varia de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). “Ao identificar a classificação, o consumidor pode entender o consumo de energia do aparelho e tomar decisões mais conscientes na compra. Produtos com classificações A ou B são mais eficientes. É válido, ainda, considerar o consumo de energia, verificando as informações da etiqueta, como consumo anual e potência do aparelho. Essas ações ajudam a reduzir os custos da conta de energia, promovem a sustentabilidade e contribuem para a preservação do meio ambiente ao reduzir o consumo de energia elétrica”, orienta o gestor da EDP, Roberto Miranda.

Vale destacar também sobre a importância de manter a instalação interna da residência em bom estado de conservação e com as cargas bem dimensionadas nas tomadas. Emendas de fios feitas de forma incorreta, conexões frouxas, fios desencapados ou com isolamento comprometido pelo tempo e os benjamins (T’s) podem ocasionar sobreaquecimento da rede e a chamada fuga de corrente, que aumentam o consumo de energia. Além disso, trazem risco à segurança de todos, com possibilidade de curto-circuito e até de incêndio.

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), as residências continuam a representar quase 50% da totalidade das ocorrências de incêndios por sobrecarga de energia e são responsáveis por mais de 80% das mortes nestas ocorrências. No primeiro semestre de 2023, foram 210 incêndios em residências e 29 mortes em todo o país.

No caso da compra de equipamentos mais potentes para a residência, a queima de fusíveis ou desarme dos disjuntores com frequência pode ser um indicativo de sobrecarga na instalação elétrica interna, sendo importante a análise de um profissional qualificado. O indicado é que a cada cinco anos seja feita a manutenção de todo circuito elétrico da residência. A população deve optar sempre por um técnico especialista de confiança e com experiência.

"É necessário conscientizar todos da família sobre a adoção de comportamentos seguros para prevenir acidentes e garantir um consumo seguro e eficiente de energia. Também reforçamos algumas dicas simples que devem ser empregadas no cotidiano, como desligar luzes desnecessárias, não deixar aparelhos sem uso na tomada e utilizar a energia de forma consciente no dia a dia”, finaliza o gestor da EDP.

