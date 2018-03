Bolsa Família realiza pagamentos de R$ 2,5 bilhões neste mês

Mais um período de pagamento do Bolsa Família começou na sexta-feira (16). Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social vai transferir, até 29 de março, R$ 2,5 bilhões para mais de 14,1 milhões de famílias - um valor médio de R$ 177,07. Em março, 190,7 mil novas famílias foram incluídas no programa.

O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de 3 meses. Para saber a data de pagamento, basta acessar a página oficial do Bolsa Família.

Quem pode receber

O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.