Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 01 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários

BC espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudes

01 outubro 2025 - 11h00Por Da Agência Brasil
BC espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudesBC espera que medida eleve identificação de contas usadas para fraudes - (Foto: Arte/Agência Brasil)

O botão de contestação de transações do Pix já está disponível aos usuários, a partir desta quarta-feira (1º), com a finalidade de facilitar a devolução de valores para as vítimas de fraude, golpe e coerção.

Formalmente chamado de autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o botão pode ser acionado pelo aplicativo da instituição financeira com a qual o usuário tenha relacionamento.

Assim, o MED, criado em 2021, passa a ser feito de forma 100% digital, sem a necessidade de interação com a central de atendimento pessoal da instituição.

As mudanças nas regras do Pix foram publicadas em agosto pelo Banco Central.

Contestação

De acordo com a autarquia, ao contestar a transação, a informação é instantaneamente repassada para o banco do golpista, que deverá bloquear os recursos em sua conta, caso existam, inclusive valores parciais.

Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até sete dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até onze dias após a contestação.

O BC explicou que o autoatendimento do MED dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, “o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima”.

O MED, bem como seu botão de contestação, não se aplica a casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do Pix (como erro de digitação de chave) ou que envolvam terceiros de boa-fé, por exemplo. O BC ressalta que ele é específico para fraude, golpe e coerção.

Caminhos do dinheiro

Outra mudança no MED é que será possível fazer a devolução do dinheiro a partir de outras contas, e não apenas daquela utilizada na fraude. Esse recurso estará disponível a partir de 23 de novembro, de forma facultativa, e se torna obrigatória em fevereiro do ano que vem.

Até então, a devolução dos recursos poderia ser feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que os fraudadores, em geral, retiram rapidamente os recursos da conta que recebeu o dinheiro e transferem para outras. Dessa forma, quando o cliente faz a reclamação e pede a devolução, o mais comum é que a conta já esteja esvaziada. 

Com os aprimoramentos, o MED vai identificar possíveis caminhos dos recursos. Essas informações serão compartilhadas com os participantes envolvidos nas transações e permitirão a devolução de recursos após a contestação.

O BC espera que isso aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes. Segundo o banco, o compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Nacional

Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi

Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto
Nacional

Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025
Nacional

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Secretaria de Saúde de SP emite alerta sobre casos de intoxicações por metanol; entenda sintomas
Nacional

Secretaria de Saúde de SP emite alerta sobre casos de intoxicações por metanol; entenda sintomas

Taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima
Nacional

Taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima

MPF pede proibição de multas no sistema de pedágios Free Flow
Nacional

MPF pede proibição de multas no sistema de pedágios Free Flow