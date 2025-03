Brasil é protagonista na agenda climática e vai liderar COP30 pelo exemplo, afirma Marina Silva

O Brasil vai apresentar durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em novembro em Belém, no Pará, ações já realizadas e metas ambiciosas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Entrevistada no programa Bom Dia, Ministra desta quarta-feira (19/03), transmitido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, afirmou que o Brasil vai liderar a COP30 pelo exemplo.

“O Brasil tem insistido muito desde 2003, quando eu fui ministra pela primeira vez, que é a decisão de liderar pelo exemplo. Hoje, a gente precisa mais do que falar, fazer. Por isso que já no primeiro governo do presidente Lula nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que nos primeiros governos reduziu o desmatamento em 83%, evitou lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera e foi responsável por 80% das unidades de proteção criadas de 2003 a 2008. É uma grande contribuição que foi dada. Esse plano, ele foi abandonado no governo Bolsonaro, o desmatamento ficou fora de controle, mas assim que o presidente Lula assumiu, a ordem foi retomar o Fundo Amazônia, retomar o PPCDAM ( Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal) não mais só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros”, afirmou a ministra

Como resultado desta retomada, os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram o menor índice para o mês de fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram registrados 80,95 km² de áreas desmatadas no mês em 2025, uma queda de 64,26% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram detectados 226,51 km² de desmatamento.

Marina Silva também citou as quedas de 46% no desmatamento da Amazônia na comparação com 2022, de 47% no Cerrado, comparado a 2023. Os planos Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento para o Pantanal (PPPantanal) e a Caatinga (PPCaatinga) foram divulgados em dezembro de 2024, e o governo trabalha para apresentar os planos para a Mata Atlântica e o Pampa em abril.

Durante a COP30, o Brasil também vai apresentar a meta ambiciosa de reduzir em 67% as emissões de CO2 do Brasil até 2035

“E isso não é algo que é apenas um anúncio genérico, nós temos metas para todos os setores da nossa economia, para transporte, energia, indústria, agricultura, desmatamento. Nós vamos chegar na COP também com uma agenda robusta na área de adaptação, já temos nas obras do PAC investimentos na área de encostas, na área de drenagem, uma série de ações. E estamos também chegando com o nosso Plano Clima, que são oito programas na parte de mitigação, 16 programas na parte de adaptação e o Plano de Transformação Ecológica, liderado pelo Ministério da Fazenda, onde não só temos o plano, mas já buscamos os recursos”, disse a ministra, citando o aporte de R$ 10 bilhões no Fundo Clima.

“E aprovamos no Congresso, agradeço aqui o Congresso, todas as ações voltadas para o mercado regulado de carbono, onde é uma grande oportunidade. Temos muitas ações, mas muito também a fazer, principalmente no enfrentamento dos incêndios, do desmatamento, que deve continuar com toda a intensidade”, explicou Marina Silva.

Estrutura

No bate-papo com radialistas de várias regiões, Marina Silva citou o aumento no número de profissionais e investimentos na estrutura para combater crimes ambientais.

“Quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, há 16 anos atrás, nós deixamos 1.700 fiscais. Eu voltei, encontrei 700 fiscais. E mesmo assim, nós aumentamos a capacidade de fiscalização em 96% do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em quase 200% do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Começamos a fazer um trabalho integrado com a Polícia Federal, com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). São 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente”.

“Agora, nós já temos a contratação dos brigadistas, ampliamos a nossa capacidade de contratar esses brigadistas, antes você precisava de um ano para poder contratar esses brigadistas, isso diminuiu para seis meses. Depois diminuiu para três meses, e agora nós até podemos fazer contratações mais alongadas com esses brigadistas. Nós temos mais de 200 brigadas no Brasil inteiro, São quase 4 mil brigadistas do Ministério do Meio Ambiente, juntando ICMBio, Ibama, quando isso se soma aos Corpos de Bombeiros dos estados, aí a gente tem uma capacidade instalada para fazer esses enfrentamentos”, disse a ministra, citando que o MMA está repassando R$ 45 milhões do Fundo Amazônia para reforçar os Corpos de Bombeiros

De acordo com a ministra, a Polícia Federal já tem mais de 200 inquéritos abertos para investigar os incêndios que foram praticados no ano passado em diferentes regiões do Brasil. “Estamos conseguindo chegar naqueles que estavam por trás desses incêndios”, afirmou.

Economia e sustentabilidade

Marina Silva alertou que a falta de investimentos para combate às mudanças climáticas vai causar perdas também para o setor empresarial.

“Isso já está acontecendo no mundo todo, onde várias empresas têm prejuízos de bilhões. Aqui mesmo no Brasil, o agronegócio teve um prejuízo enorme em função do aumento da temperatura, da seca, das ondas de calor, com perdas na safra, que inclusive têm influenciado os preços dos alimentos”.

“Os empresários que não querem voltar para o início do século XX com uma economia de rapina, eles vão manter os investimentos climáticos, até porque se você não investe em energia limpa, se você não vai fazer a transição para um novo modelo de desenvolvimento, pode ter certeza, em poucas décadas nós vamos ter prejuízos enormes. Cerca de 40% do PIB dos países dependem dos serviços ecossistêmicos, que são prestados pela natureza. No caso da América do Sul, 75% do PIB dos nossos países dependem dos serviços prestados pela natureza, em termos de regulação do clima, do regime de chuvas e de processos naturais de polinização, de manter a fertilidade do solo, porque terra que vai ficando. Esse investimento na agenda de proteção de biodiversidade, de combate à desertificação, de enfrentamento da mudança climática, é uma ação de proteção do meio ambiente, mas para os que não se comovem em proteger a Mãe Natureza, podem ter certeza que se comoverão em proteger aquilo que vai saindo a cada ano do seu bolso. Eu digo que nós estamos vivendo uma pedagogia bastante forte. É a pedagogia da dor, infelizmente, a pedagogia do luto para os que perdem os seus entes queridos, e a pedagogia do prejuízo para aqueles que perdem seus empreendimentos, sejam eles públicos ou privados”, explicou a ministra

Negociações

Como protagonista global na agenda climática, a ministra explicou que o Brasil vai levar para a COP30 a posição de implementar tudo o que já foi decidido pelos países durante as discussões anteriores sobre mudanças climáticas. O ano passado foi o primeiro ano da história a superar a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais. Segundo o Copernicus, observatório climático da União Europeia, no ano passado a temperatura média do planeta foi de 1,6°C.

“Nós estamos num momento crucial, que é o momento da implementação de tudo que foi decidido, debatido ao longo desses 33 anos. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, com eventos climáticos extremos no mundo inteiro. Só em função das ondas de calor, mais de 170 mil pessoas morrem por ano no mundo inteiro. Só para se ter uma ideia, quando você acrescenta secas, furacões, tufões, enchentes torrenciais, esse número é avassalador, então é uma COP muito desafiadora e num contexto complexo”, explicou a ministra

Segundo a ministra, a posição do governo dos Estados Unidos, segundo maior emissor do mundo de CO2, de sair do Acordo de Paris, vai ser um desafio.

“Eles são de longe os que têm mais dinheiro, mais tecnologia e o segundo maior emissor, o primeiro é a China. Saindo do acordo, isso significa que nós vamos ter que trabalhar dobrado para atender as nossas obrigações, o nosso compromisso ético com a vida e o equilíbrio do planeta e fazer por aqueles que não estão fazendo. É um prejuízo muito grande, mas o multilateralismo começa na agenda de clima sem os Estados Unidos, e agora ele vai ter que aprender a ser forte, fazer o dever de casa em benefício da vida mesmo sem os Estados Unidos, mas eles vão pagar um preço alto, porque os Estados Unidos de longe são os que estão mais prejudicados pela mudança do clima, onda de calor, furacões, tufões, incêndios, e a população até pode ter um alinhamento ideológico, mas ela não vai querer ver o seu negócio, a sua vida ser ameaçada em função de uma posição que é contra tudo de racional que pode existir, que é a defesa da vida”, disse Marina Silva.