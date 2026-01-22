O Agente Secreto é indicado para quatro categorias do Oscar

O Brasil entrou com força na disputa do Oscar 2026. O Agente Secreto foi indicado simultaneamente a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, enquanto Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa. Em outra frente, o país também aparece entre os destaques técnicos: Adolpho Veloso concorre a Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.
A lista foi anunciada nesta quinta-feira, (22) pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, marcando o início da etapa decisiva da 98ª edição do prêmio e confirmando um momento histórico para o cinema brasileiro.
Melhor Ator
Wagner Moura disputa a estatueta ao lado de:
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Ethan Hawke (Sonhos de Trem)
A indicação vem após Moura ter vencido o Globo de Ouro de melhor ator em drama, consolidando a performance como uma das mais comentadas da temporada.
Melhor Fotografia
Com Adolpho Veloso, Sonhos de Trem enfrenta:
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Frankenstein
Marty Supreme
Melhor Filme Internacional
Apontado como favorito, O Agente Secreto concorre com:
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Além da categoria internacional, o longa brasileiro também figura entre os indicados a Melhor Filme, a principal disputa da noite — votação aberta a todos os membros da Academia.
A primeira fase de votação foi encerrada na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e técnicos — participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas áreas, com exceção de Melhor Filme, que reúne o voto de todo o colégio eleitoral.
A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março, e o anúncio desta quinta-feira já provoca clima de celebração no setor audiovisual brasileiro.