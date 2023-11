Cantor resgata suas raízes ancestrais e prega a igualdade por meio da música

Que a música está no DNA dos brasileiros, ninguém tem dúvidas. Ela transita pelo soul, funk, capoeira, maracatu, jongo, entre outros estilos com muita facilidade, inclusive o samba. Para o sambista Chocolatte, é necessário existir uma valorização maior de artistas pretos. “Isso faria com que mais profissionais da música pudessem ser vistos durante o ano todo. E não em épocas de comemoração do povo preto ou em evento pontuais”, conta. Ele ainda reforça que hoje vê o quão importante é ver a pessoa preta consumindo produtos musicais de artistas pretos e em todos os lugares. “A representatividade precisa estar presente em todos os locais”, completa.

Ainda em 2023

O cantor Chocolatte vem trabalhando a música “Ancestrais”, que tem como objetivo trazer a cultura africana para os apaixonados pelo samba, com participação especial de Moacyr Luz. Neste projeto, além de contar a história de negros vindo para o Brasil, ele aborda as religiões de matriz africana. A música está disponível em todas as plataformas digitais: https://www.youtube.com/watch?v=rO0MKQ7Pi5k

Bloc de rua

Para os apaixonados pelo carnaval, o bloco do Chocolatte faz 10 anos e vai muito além da folia. Este é um dos maiores da cidade de São Paulo, arrastando multidões no encerramento do Carnaval paulistano, no dia 18 de fevereiro a partir das 12h. Além de proporcionar diversão para a galera, o bloco tem uma função social. Todos os anos, toneladas de alimentos são arrecadados e posteriormente doados para os mais carentes. Em 2024, o bloco terá sua concentração no Mart Center, na Rua Chico Pontes 1500, ao lado do Parque Vila Guilherme-Trote. Com infraestrutura de banheiros e água para os foliões. Logo depois o Bloco sai sacudindo as ruas de Vila Maria e Vila Guilherme, com muita marchinha, sorteio de brindes, roda de samba e enredos, concurso de fantasias, praça de alimentação, e muitas outras atrações.

Contato para imprensa:

Ruffino & Dani Dendi

(11) 9 9527-1065 (Ruffino)

(11) 9 9851-1491 (Dani)