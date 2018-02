Carnaval de rua em São Paulo tem programação especial no final de semana

A programação oficial do carnaval de rua na capital paulista começa neste final de semana. Estão cadastrados 187 blocos, que desfilam neste sábado (3) e domingo (4). Palcos montados no centro e na zona sul da cidade trazem apresentações gratuitas de Alceu Valença, Elba Ramalho, Fernanda Abreu e BNegão.

No Vale do Anhangabaú, no centro, foi montado um palco fixo onde haverá atrações durante todo período carnavalesco. Rincon Sapiência convida Linn da Quebrada e Black Alien para a abertura neste sábado, a partir das 18 horas. No domingo, Alceu Valença se apresenta ao lado das DJs Luanda e Cecília (Fiebre EnLa Selva), também às 18h.

Em outro palco fixo, no M’Boi Mirim, extremo sul da cidade, a banda Sandália de Prata vai se apresentar com o cantor BNegão hoje, às 18h. Amanhã, às 16 horas, a cantora Fernanda Abreu fará show com a banda Sandália de Prata, no mesmo local.

Ibirapuera

Mais de 100 mil pessoas são esperadas para os blocos Bicho Maluco Beleza, com sucessos de Alceu Valença, e Frevo Mulher, da cantora Elba Ramalho, que se apresentam hoje, às 12h30, em frente ao Parque Ibirapuera. O bloco de Alceu levará os foliões do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento das Bandeiras, enquanto o trio de Elba faz o percurso inverso (do Monumento às Bandeiras até o Obelisco).

No domingo, o Monobloco sairá do Parque Ibirapuera a partir das 14h, com ponto de concentração no Obelisco. O grupo tem repertório eclético, com marchinhas tradicionais, samba de Cartola e Clara Nunes, xote de Alceu Valenc a e forro de Luiz Gonzaga. A expectativa é de um público de 100 mil foliões, segundo organizadores.

Rua Augusta

O Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que teve 500 mil pessoas no ano passado, é um dos mais tradicionais da cidade, reunindo entusiastas e moradores da região boêmia do Baixo Augusta. A história do grupo, que teve início em 2009, está ligada ao processo de retomada do carnaval de rua em São Paulo, ao lazer e à ocupação das ruas. O bloco sai no domingo, com concentração às 15h, na Rua da Consolação, próximo à Avenida Paulista.

Vila Madalena

A Vila Madalena, bairro que reuniu milhares de pessoas em carnavais anteriores, este ano não permitirá desfiles de blocos e ambulantes. O quadrilátero entre as ruas Wisard, Girassol, Inácio Pereira da Rocha e Simão Álvares, onde estão concentrados os bares, será restrito a 5 mil pessoas, que não podem entrar com garrafas de vidro e bebidas alcoólicas.

Durante o carnaval, 900 fiscais da São Paulo Transporte (SPTrans) vão orientar a população, além dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Dez mil ambulantes foram cadastrados e estarão uniformizados para a venda de bebidas e alimentos.