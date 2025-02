Casal morre em queda de avião no interior de São Paulo

Duas pessoas morreram neste sábado (15) após a queda de uma aeronave de asa-fixa na cidade de Quadra, próxima a Itapetininga e Tatuí, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã.



As vítimas foram identificadas: Nelson José Ponzoni, piloto, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, psicóloga e professora, de 74, eram casados, moravam em São Paulo e foram encontradas carbonizadas.



Segundo informações da Defesa Civil, a queda ocorreu em um canavial, localizado na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira.