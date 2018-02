Casos de febre amarela aumentam no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais um boletim sobre os casos confirmados de febre amarela no Estado. Os números aumentaram de 134 casos para 163. Os casos que evoluíram para óbito também tiveram um aumento de 52 para 61 mortes registradas neste último balanço. As cidades de Mairiporã e Atibaia lideram o número de casos e óbitos.

No Alto Tietê, 15 casos seguem como suspeitos de febre amarela. Destes, seis são em Mogi das Cruzes. Suzano computou quatro, seguido de Poá, com três ocorrências. Em Itaquaquecetuba, há dois em que os pacientes vieram a óbito. Até o momento, mais de 1,4 milhão de pessoas foram vacinadas no Alto Tietê.

O dia ‘D’ da vacinação foi realizado neste sábado (3) em cidades do Estado. Cerca de 900 postos estiveram abertos, incluindo mais de 150 postos volantes montados nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Baixada Santista. A estratégia contou com suporte de quase 12 mil profissionais e mais de 400 veículos. A campanha foi realizada com a dose fracionada da vacina, conforme diretriz do Ministério da Saúde. O segundo dia “D” será realizado dia 17 de fevereiro, data prevista para encerramento da campanha.