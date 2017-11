Centro Paula Souza tem inscrições para cursos gratuitos de mestrado

Interessados em concorrer a uma das 50 vagas de mestrado Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos e Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional no Centro Paula Souza podem fazer a inscrição até dia 3 de dezembro. Totalmente gratuitos, os cursos têm duração de 24 meses e funciona em regime semestral, com aulas no período matutino e/ou vespertino.

Para concorrer, é necessário apresentar diploma de curso superior de graduação, devidamente registrado por instituição competente, e comprovante de proficiência em língua inglesa. Além disso, ter disponibilidade para dedicação de pelo menos 20 horas semanais (entre aulas, atividades e tempo para estudo individual).

Prazos

O deferimento será divulgado no dia 12 de dezembro, com convocação para a prova escrita dissertativa. Para Gestão em Tecnologia em Sistemas Produtivos, o exame será em 18 de dezembro. No caso de Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional, a avaliação será no dia seguinte, 19.

Os resultados da primeira fase, de ambos os cursos, serão divulgados em 15 de fevereiro de 2018. Já as entrevistas acontecem entre 19 a 23 de fevereiro e o resultado final será conhecido no dia 27 de fevereiro de 2018.O período de matrículas vai de 28 de fevereiro a 2 de março, com início das aulas previsto para 6 (Tecnologia em Sistemas Produtivos) e 7 de março (Desenvolvimento da Educação Profissional).