Com 95,57% das urnas apuradas, Bolsonaro tem 46,93% e Haddad, 28,08%

Mantendo o cenário das últimas pesquisas eleitorais, os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o segundo turno, na candidatura à presidência da República. A votação acontecerá em 28 de outubro. Até às 20:55 de hoje (7), 95,57% das urnas haviam sido apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato do PSL aparece com 46,7%, o que representa 47.756.864 do total de votos. Já o petist ficou com 28,43%, o que representa 29.219.983 votos. Na terceira colocação ficou o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 12,52% (12.871.483 votos). Em seguida está o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com 4,82%. Na sequência está João Amoedo (Novo), com 2,57%. Os demais candidatos ficaram com menos de 2%.