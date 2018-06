Concursos para cargos da Polícia Civil têm inscrição até 8 de junho

Os interessados em participar do concurso público para selecionar 200 auxiliares de papiloscopista e 400 agentes policiais podem se inscrever até 8 de junho. As vagas para profissionais da Polícia Civil foram abertas pelo Governo de São Paulo, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado.

As provas estão previstas para 8 de julho, um domingo. Para realizar o cadastro, o candidato deve acessar o site da Fundação Vunesp e pagar a taxa de R$ 56,54. A inscrição poderá ser feita até as 23h59 (no horário de Brasília) do próximo dia 8. Para ambos os cargos, segundo os organizadores dos processos seletivos, a remuneração inicial é de R$ 3.596,98, incluindo o salário-base e os adicionais de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e de insalubridade.

Aprovação

Vale destacar que o edital com as informações completas está disponível para consulta dos interessados. Os aprovados em todas as etapas do concurso ingressarão em curso na Academia de Polícia (Acadepol) Dr. Coriolano Nogueira Cobra e, após os estudos, serão distribuídos para o Estado.

Para confirmar o cadastro, o candidato precisa estar de acordo com os pré-requisitos estabelecidos: ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre os países; ter 18 anos ou mais (na data da posse); ter concluído o Ensino Médio; possuir declaração de Imposto de Renda ou declaração pública de bens; não ter antecedentes criminais e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; possuir carteira de habilitação na categoria “B”, no mínimo, para o cargo de auxiliar de papiloscopista policial e na categoria “D”, no mínimo, para agente policial.