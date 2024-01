Criminosos invadem estúdio de televisão no Equador

Vários homens armados invadiram hoje um estúdio do canal de televisão TC, na cidade de Guayaquil, no sudoeste do Equador, e fizeram os jornalistas e outros funcionários reféns durante uma transmissão ao vivo.

Nas imagens, os homens armados com pistolas, espingardas e granadas caseiras são vistos agredindo trabalhadores e a obrigando-os a permanecerem no chão, exigindo que pedissem a saída da polícia que chegou ao local.

Mais tarde, ouviram-se vários tiros e gritos de pessoas enquanto a transmissão ao vivo continuava. "Não atire, por favor, não atire!", grita uma mulher durante o tiroteio.

As imagens mostram ainda alguns dos homens encapuzados e outros com a cara descoberta se gravando com telefones celulares, enquanto fazem sinais com as mãos, sinais característicos de grupos ligados ao tráfico de drogas. Esses grupos estão causando uma onda de terror no Equador.

"Eles vieram para nos matar, meu Deus proteja-nos", escreveu um dos jornalistas numa mensagem enviada por WhatsApp a um correspondente da agência France-Presse.

A Polícia Nacional confirmou, em comunicado, que as unidades foram alertadas e já estariam no local.