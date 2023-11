Cruz Vermelha faz operação para transferir reféns de Gaza

A Cruz Vermelha Internacional confirmou nesta sexta-feira que suas equipes começaram a realizar uma operação de vários dias para facilitar a libertação e a transferência de reféns mantidos em Gaza e de detidos palestinos.

Um porta-voz confirmou que 24 reféns foram transferidos para fora de Gaza e entregues às autoridades egípcias na passagem da fronteira de Rafah. Ele disse que os libertados estavam acompanhados por oito funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em um comboio de quatro carros.

Vários cidadãos tailandeses foram libertados fora do acordo de trégua entre Israel e o Hamas e estão saindo de Gaza com a Cruz Vermelha, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, em uma publicação no X.

"A dor profunda que os membros da família separados de seus entes queridos sentem é indescritível. Estamos aliviados com o fato de que alguns serão reunidos após uma longa agonia", disse Fabrizio Carboni, diretor regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o Oriente Próximo e Médio.

Nenhum detalhe adicional foi dado. O CICV, uma organização neutra com sede na Suíça, também afirma que a operação envolve a entrega de ajuda adicional e muito necessária a Gaza.