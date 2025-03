Defesa Civil renova alerta de altas temperaturas em SP até domingo

O calor intenso vai continuar em São Paulo durante toda a semana. Por isso, a Defesa Civil do estado renovou o alerta para altas temperaturas em todo o território paulista até o próximo domingo (9).

A população que vive no interior é quem deve enfrentar as maiores temperaturas durante a semana. Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, por exemplo, os termômetros podem alcançar 37 graus Celsius 9ºC). Em seguida aparecem as regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, com temperaturas chegando a 36ºC.

Na capital paulista, região metropolitana e litoral norte a temperatura poderá chegar aos 31ºC ao longo desta semana. Já a Baixada Santista e a Serra da Mantiqueira devem registrar temperaturas um pouco mais amenas, com os termômetros marcando 28ºC e 27ºC, respectivamente. Nas demais regiões do estado, as temperaturas podem variar entre 32ºC e 35ºC.

Segundo a Defesa Civil, o cenário de muito calor e de tempo abafado, pode vir acompanhado de pancadas de chuva isoladas no estado.

A partir de segunda-feira (10), o tempo deve mudar. A aproximação de uma frente fria em todo território paulista atuará quebrando o bloqueio atmosférico da alta pressão, fazendo com que as temperaturas máximas diminuam, favorecendo assim o retorno das chuvas, principalmente na faixa leste do estado.

Dicas

A Defesa Civil alerta a população para se manter bastante hidratada no período de altas temperaturas, bebendo bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Também é indicado evitar exposição direta ao sol entre as 10h e 16h e sempre usar protetor solar e roupas leves.