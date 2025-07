Deputado André do Prado é submetido a cirurgia em São Paulo

O deputado estadual André do Prado fez, nesta terça-feira (02), um procedimento médico seguido de uma cirurgia, em São Paulo. O procedimento correu normalmente e o deputado passa bem.

Segundo nota oficial, Prado passou por um cateterismo seguido de angioplastia, com colocação de dois stents, após exames detectarem obstrução em uma das artérias coronárias.

O deputado deve permanecer internado por um ou dois dias e, nesse período, estará temporariamente afastado das suas atividades. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo segue funcionando normalmente.

“André do Prado agradece as manifestações de carinho e apoio que tem recebido e reforça seu compromisso de seguir trabalhando com dedicação pelo desenvolvimento do Estado de São Paulo e pelo bem-estar da população paulista”, finalizou em nota.