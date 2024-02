Dia Mundial do Câncer, data para refletir como hábitos saudáveis e a prevenção podem salvar vidas

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que das 7,6 milhões de mortes que ocorrem anualmente no mundo, mais de 1,5 milhões poderiam ser evitadas com hábitos de vida saudáveis, prevenção e diagnóstico precoce.

Para o oncologista clínico Dr. Ricardo Motta, esses índices reforçam a importância de se criar datas específicas para discutir sobre a doença, como o Dia Mundial do Câncer, instituído em 4 de Fevereiro.

“O câncer é um problema de saúde pública mundial e precisa ser amplamente debatido para despertar a consciência nas pessoas sobre a importância do autocuidado, do investimento em políticas públicas, prevenção e tratamento da doença, bem como incentivar pesquisas na área”, acredita o especialista.

Infelizmente, ainda faz parte da rotina do oncologista receber em seu consultório pacientes em estágio avançado da doença. “Quando isso acontece, a sobrevida do paciente diminui, pois o câncer sem tratamento imediato causa outras complicações para o organismo”, alerta.

O diagnóstico tardio do câncer também influencia no tratamento. Quanto mais tempo demora para começar, mais agressivo ele se torna. “Sou cirurgião oncológico e quando o tumor está muito grande, a cirurgia para retirada é bem mais invasiva. O tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia também precisam ser mais intensos. Com isso, o paciente fica mais debilitado por conta dos efeitos secundários decorrentes dos procedimentos”, explica.

A receita para a longevidade é simples

A recomendação do oncologista para quem busca por longevidade é bem simples: “hábitos de vida saudáveis, como alimentação, rotina de sono e a prática regular de atividade física são simples e garantem mais qualidade de vida. Ajudam a reduzir os riscos de um câncer, bem como de diversas outras doenças que também matam precocemente, como as vasculares, hipertensão e diabetes”, ressalta.

Segundo ele, esse estilo de vida deve ser associado às visitas regulares ao médico e realizações de exames preventivos. “O câncer pode surgir mesmo com todos esses cuidados. A diferença é que ao manter um estilo mais saudável de vida, seu organismo estará mais forte para combater a doença e com o diagnóstico precoce as chances de cura serão muito maiores”, alerta Dr. Ricardo Motta.

Como se prevenir contra o câncer?