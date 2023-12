EDP alerta para segurança com energia na instalação da decoração natalina

Em 2023, a perspectiva da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica alta de 5,6% nas vendas para o Natal. Parte da magia para uma das épocas mais esperadas do ano, os itens de decoração natalina seguem presentes na lista de compra da população. A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e Litoral Norte aproveita esse momento para reforçar os cuidados na compra e instalação desses equipamentos.

O primeiro alerta tem relação direta com a segurança. Afinal de contas, de acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), a maioria dos incêndios de origem elétrica acontece nas residências (49,7%), sendo que algumas das causas são superaquecimento de condutores elétricos mal dimensionados e as falhas no isolamento de condutores elétricos.

Por isso, os cuidados devem começar na hora da compra do material. O ideal é escolher itens de qualidade comprovada para garantir o melhor isolamento elétrico possível. Ao invés do “T” (benjamim), uma opção para ampliar as conexões é usar um filtro de linha (régua) certificado e com a devida proteção contra sobrecargas. Em relação aos pisca-piscas, a sugestão é investir naqueles com lâmpadas de LED, mais econômicas, eficientes, duráveis e, em função disso, ecologicamente corretas. Para instalações em áreas externas, sujeitas a chuvas ou alagamentos, os enfeites devem ser impermeáveis, pois eles são mais seguros e duram mais.

O segundo alerta aos consumidores também tem relação com o aumento do consumo. Quanto maior a potência dos equipamentos adquiridos, maior será o consumo de energia. A dica é buscar uma avaliação da carga a ser empregada, utilizar tomadas exclusivas para equipamentos mais potentes e evitar deixar ligadas as luzes/decorações natalinas por longos períodos.

“Os consumidores devem ficar atentos à segurança e eficiência dos itens da decoração para evitar surpresas desagradáveis. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença para que o Natal seja um motivo de comemoração para toda a família, com a máxima segurança”, destaca Roberto Miranda, gestor da EDP.

Confira abaixo outras dicas para curtir seu Natal de forma segura:

- Procure a orientação de um eletricista caso queira caprichar na decoração deste ano, esse profissional poderá avaliar o que pode ou não ser ligado;

- Muitas árvores de Natal são feitas de arame, e por ser altamente condutor de energia, esse material deve estar bem isolado para impedir energização acidental;

- Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas aumenta o risco de acidentes e até incêndios;

- Durante a montagem da decoração, execute os trabalhos com os aparelhos desenergizados, piso seco e utilizando calçado;

- Jamais toque na iluminação natalina se estiver descalço, ou com os pés ou mãos molhadas;

- No caso da instalação externa, verifique a distância da rede de distribuição da concessionária;

- Para a decoração externa é necessário investir em equipamentos protegidos para evitar acidentes durante chuvas e ventos;

- Em caso de falta de energia, verifique primeiro o quadro interno de disjuntores antes de entrar em contato com a Distribuidora.

No caso de qualquer ocorrência com a rede de distribuição de energia elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

• Site: www.edp.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp (11) 93465-2888

• Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123