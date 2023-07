Eduardo Bolsonaro compara 'professores doutrinadores' a traficantes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro viralizou nas redes sociais neste domingo após comparar "professores doutrinadores" a traficantes. O deputado ainda afirmou que os professores "são piores do que os criminosos".

A declaração foi dada em palanque durante ato pró-arma, em Brasília, neste domingo.

"Prestem atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para saber o que eles estão aprendendo nas escolas, para que não haja espaço para professores doutrinadores tentarem sequestrar nossas crianças. Não há diferença entre um professor doutrinador e um traficante de drogas, que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa", declarou Eduardo Bolsonaro.

A declaração do deputado pode lhe custar o mandato. Na manhã desta segunda-feira (10), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) revelou que vai entrar com uma ação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.