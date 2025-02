Em entrevista, Lula afirma que vai dialogar com produtores para baixar a inflação dos alimentos

Em entrevista a rádios de Minas Gerais, nesta quarta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo trabalha com afinco para garantir alimento mais barato na mesa do brasileiro. Segundo Lula, a inflação está razoavelmente controlada, o emprego e a massa salarial estão crescendo e, agora, é preciso que a cesta básica fique mais acessível e compatível com o poder aquisitivo do trabalhador.

“Temos consciência de que vamos baixar a inflação, temos consciência de que vamos baixar o custo de vida e de que cesta básica vai ficar mais acessível ao povo brasileiro, porque é disso que o povo precisa, alimento barato de qualidade na mesa. O governo inteiro está trabalhando com isso”, afirmou.

Lula disse que a alta do preço dos alimentos foi tema de debate com a Ministério da Fazenda e, ainda nesta semana, ele fará uma reunião com representantes do setor produtor de carne e do Ministério da Agricultura. “É preciso discutir com os setores produtivos para evitar que os preços dos alimentos continuem atrapalhando o povo brasileiro”.

E completou “Vamos trabalhar com muito afinco para que a gente coloque as coisas no eixo porque a economia está bem, o Brasil está crescendo, o emprego e a massa salarial estão crescendo e precisamos cuidar com muito carinho do preço dos alimentos para o povo mais pobre, que é quem sofre com a inflação”.

Sobre o reajuste do diesel pela Petrobras, o presidente Lula disse que é uma preocupação do governo evitar o impacto no preço dos produtos alimentícios que são amplamente transportados por caminhões. “Estamos discutindo para saber como a gente faz a compensação na hora que você tem um reajuste que pode impactar no preço do transporte e, do transporte, impactar no preço do alimento”.

A entrevista foi concedida, a partir do Palácio do Planalto, às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM/BH.