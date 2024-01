Especialista explica vantagens de aplicativo de bloqueio do celular

O governo federal lançou o aplicativo ‘Celular Seguro’ que permite o bloqueio imediato de linhas telefônicas e do aparelho celular em caso de furto e roubo.

Para utilizar o aplicativo, a pessoa precisa se cadastrar com os dados pessoais. É necessário baixar ou acessar pela internet o sistema, fazer cadastro com a conta gov.com, registrar o número do celular (precisa estar ligado ao Cadastro de Pessoa Física (CPF)), fazer a ocorrência e, o sistema avisará a Anatel e os bancos parceiros.

ENTREVISTA

Em entrevista ao DS, o especialista em Segurança, Jorge Lordello, fala sobre a eficácia do novo sistema.

“A ideia do aplicativo é boa. Antes as vítimas demoravam para terem os seus aparelhos bloqueados. Agora os criminosos não podem fazer transferências bancarias”, explica Jorge Lordello.

A nova plataforma foi criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo o especialista em segurança, o aplicativo pode funcionar mais em caso de furtos e sequestros a demora pode ser maior.

“O aplicativo funciona, mas o problema é no caso de sequestro que os familiares demoram para ter contato com a vítima e fazer o bloqueio, sendo assim, os criminosos ainda podem acessar os bancos”, completou o especialista.

EFICÁCIA

Além disso, Jorge explicou que para que o aplicativo tenha eficácia é preciso de divulgação.

“No dia a dia sentiremos duas diferenças. O aplicativo precisa ser popularizado e o governo usar mais da divulgação. A ideia é divulgar e fazer as pessoas usarem”, afirma Jorge.