Estado abrirá concurso público para preencher 2,7 mil vagas na Polícia Civil

O governo do Estado vai abrir concurso para a formação de 2.750 vagas para a Polícia Civil. Os processos selecionarão 250 delegados, 800 escrivães, 600 investigadores, 200 papiloscopistas, 300 agentes de telecomunicação, 400 agentes policiais e 200 auxiliares de papiloscopistas. A previsão é de que seja investido mais de R$ 15,5 milhões por mês no pagamento dos salários dos policiais civis. O anúncio foi feito na semana passada. A realizadora do certame e a data para as inscrições não foram divulgadas.

O governo estadual também anunciou a promoção de 63 delegados. Do total, 58 subirão da 2ª para a 1ª classe – que é a segunda mais alta na hierarquia, atrás apenas da especial – e os outros cinco ascenderão da 3ª classe, que é a inicial, para a 2ª. As promoções nas carreiras da Polícia Civil são concedidas de acordo com o tempo de serviço ou por merecimento dos agentes.



Também foi autorizada a abertura de licitação para a compra de 80 novas viaturas para a Polícia Civil. A estimativa é que sejam investidos cerca de R$ 6,2 milhões na compra dos novos veículos – 25 carros estilo hatch, 35 sedan e 20 minivans.

A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Depois da compra e entrega, as novas viaturas serão distribuídas às regiões do Estado. Segundo o governo estadual, desde 2011, foram investidos R$ 241,1 milhões na aquisição de 3.641 viaturas para reforçar a frota da Polícia Civil em todo o Estado.