Nacional

Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos

Declração é do ministro Paulo Teixeira sobre conflito no Oriente Médio

05 março 2026 - 15h02Por Da Agência Brasil
Declração é do ministro Paulo Teixeira sobre conflito no Oriente MédioDeclração é do ministro Paulo Teixeira sobre conflito no Oriente Médio - (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (5) estar preocupado com a escalada de conflitos em todo o mundo, sobretudo no Oriente Médio, uma vez que o cenário pode impactar diretamente nos preços dos alimentos praticados no Brasil.

“Estamos preocupados. Espero que não tenha impacto. Mas, se aumentar o preço do petróleo, vai ter impacto. Se o dólar aumentar, vai ter impacto. Porque nós compramos fertilizantes em dólar. O preço do petróleo interfere na produção. Os preços da carne, da soja, do milho e de outros produtos estão precificados em dólar.”

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Teixeira lembrou que qualquer alteração nos preços praticados no cenário internacional e no dólar afeta a economia brasileira. “Esses preços são transmitidos para o preço dos alimentos, gerando aumento”.

“Rezo para que essa guerra não interfira no preço dos alimentos no Brasil”, concluiu.

