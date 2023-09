Estopinha, a 1ª pet influencer da internet, morre aos 14 anos

A cachorrinha Estopinha, a primeira pet influencer da internet, morreu nesta quarta-feira aos 14 anos. A informação foi confirmada pelo tutor dela, Alexandre Rossi, que também ficou conhecido por ser tutor de animais. A cadela contraiu uma infecção na unha que atacou seu estômago devido aos medicamentos.

"Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante para mim. Recebeu cuidados durante a noite e descansou na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. Catorze anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significa muito para gente", disse Alexandre pelas redes sociais.

O especialista em comportamento animal informou que terá um memorial hoje à tarde para celebrar a vida de Estopinha. Será no Pet Memorial, em São Bernardo do Campo (Av. Sadae Takagi, 860), entre 16h e 17h. "Deixaremos aberto a quem puder e quiser estar presente nessa celebração, vocês são parte da vida dela também. Logo venho também compartilhar com vocês um link para quem só puder acompanhar de forma online."