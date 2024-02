Ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero, diz imprensa

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero na comuna de Lago Ranco, região centro-sul do Chile, segundo o jornal local La Tercera.

Um relatório do Serviço de Resposta a Desastres do Chile fala em três feridos encontrados pelas equipes de resgate e uma pessoa morta. Estão no local bombeiros, a polícia, o Serviço de Atenção Médica de Urgências e as Forças Armadas. A aeronave estaria submersa a 40 metros de profundidade, de acordo com o jornal.