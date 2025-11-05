Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Gleisi divulga apoio à presidente do México, alvo de assédio

Ministra brasileira classificou ato como "revoltante"

05 novembro 2025 - 18h26Por da Agência Brasil
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, divulgou mensagem de apoio nesta quarta-feira (5) à presidente do México, Claudia Sheinbaum, alvo de assédio sexual.

"Triste ver o assédio sofrido pela presidente do México, Claudia Sheinbaum. O que ela sofreu é revoltante e mostra que nenhuma mulher, nem mesmo quem ocupa o mais alto cargo de um país, está livre de assédio. Seguimos juntas enfrentando o machismo e a misoginia até que todas as mulheres sejam respeitadas. Nossa solidariedade, presidenta Claudia!", disse a ministra, em postagem nas redes sociais. 

Claudia Sheinbaum sofreu assédio sexual enquanto caminhava e cumprimentava cidadãos, nesta terça-feira (4), no centro histórico da Cidade do México, a poucos metros do Palácio Nacional.

Imagens em vídeo que circulam na internet mostram o momento em que um homem se aproximou da presidente e a tocou, tentando beijá-la no pescoço, sem o seu consentimento.

Aparentemente embriagado, o homem foi detido pela equipe de segurança de Claudia Sheinbaum que, conforme mostram vídeos, aparentava estar tensa após o incidente. O assediador foi identificado como Uriel Rivera Martínez.