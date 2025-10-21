Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF

Segundo ministro Haddad, títulos isentos não serão alterados

21 outubro 2025 - 17h31Por Wellton Máximo da Agência Brasil
Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOFGoverno enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O governo vai fatiar em dois projetos de lei a maior parte das medidas de ajuste fiscal que estavam na medida provisória (MP) rejeitada pela Câmara no início do mês, disse nesta terça-feira (21) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista à GloboNews, ele disse que a estratégia busca reduzir resistências políticas e acelerar a tramitação no Congresso.

Os dois textos, informou o ministro, devem tratar de frentes distintas: uma voltada ao controle de gastos públicos e outra com ações para aumento de arrecadação, como a taxação de bets (empresas de apostas eletrônicas) e de fintechs (startups do setor financeiro).

“Como houve muita polêmica em torno da questão de despesa e receita no mesmo diploma legal, a decisão provável é dividir entre dois projetos de lei”, disse Haddad à GloboNews.

O ministro afirmou que as propostas podem ser enviadas ainda nesta terça-feira. Segundo ele, parte dos deputados já se mostrou disposta a incluir os temas em projetos que estão em tramitação, o que pode acelerar as votações.

Foco na arrecadação e corte de gastos

Segundo Haddad, a revisão de gastos pode gerar entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões em economia, enquanto a taxação de bets e fintechs deve render cerca de R$ 3,2 bilhões no próximo ano — R$ 1,7 bilhão das apostas e R$ 1,58 bilhão das plataformas financeiras.

A equipe econômica avalia que a separação dos projetos permitirá votar primeiro os pontos de maior consenso, evitando que temas mais polêmicos travem o pacote. Ficam de fora, por ora, mudanças na tributação de ativos financeiros, como o fim da isenção para títulos isentos, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), um dos principais focos de tensão durante a tramitação da MP original.

Impasse orçamentário

Mais cedo, Haddad declarou que o governo deve definir ainda nesta terça uma solução para o impasse do Orçamento de 2026, após a MP que previa aumento de impostos perder a validade sem ser votada.

“A Casa Civil e a Fazenda estão reunidas para processar o que foi discutido com os líderes. Até o começo da tarde teremos uma definição do que fazer, porque essas leis todas têm que estar harmonizadas: quanto terá de despesa, quanto terá de receita”, afirmou.

A proposta orçamentária do próximo ano, em análise no Congresso, prevê superávit primário de 0,25% do PIB, cerca de R$ 34,5 bilhões. Haddad defende que o país entregue um resultado positivo em 2026, após anos de déficit.

“Precisamos dar uma última volta nesse parafuso. Entregar um orçamento com resultado primário positivo é importante diante do que aconteceu no passado recente”, disse o ministro.

Os novos projetos devem compor a base de ajuste fiscal que sustentará o Orçamento de 2026, cuja votação está prevista para novembro. O Palácio do Planalto espera que, ao dividir as propostas, as medidas de maior consenso avancem mais rapidamente e reconstruam parte do plano fiscal frustrado pela rejeição da MP do IOF.

Comparação com Milei

Durante a entrevista, Haddad voltou a comparar a política fiscal brasileira com a da Argentina sob o presidente Javier Milei. O ministro reiterou que o governo busca um caminho gradual e sustentável para o equilíbrio das contas públicas, em vez de cortes abruptos no Orçamento.

“Brinquei com o Alcolumbre que deram uma motosserra para o Milei, e nós estamos com uma chave de fenda. E isso tem rendido resultados mais consistentes”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do Supremo
Nacional

Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do Supremo

Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
Nacional

Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação

Metanol: casos suspeitos de intoxicação em SP atingem menor patamar desde início das investigações
Balanço

Metanol: casos suspeitos de intoxicação em SP atingem menor patamar desde início das investigações

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon
Nacional

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira
Nacional

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira
Nacional

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira