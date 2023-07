Governo federal anuncia encerramento do programa de escolas cívico-militares

O governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim), em anúncio nesta quarta-feira, por meio de ofício. A decisão foi informada aos secretários de Educação de todo o País.

Segundo o ofício publicado, haverá uma desmobilização do pessoal das Forças Armadas das escolas, e, com isso, a adoção de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo sem prejudicar o ensino.

O programa foi criado em setembro de 2019, sob o nome de Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, e começou a ser posto em prática no ano seguinte. Foi proposto com o objetivo de diminuir a evasão escolar e inibir casos de violência escolar a partir da disciplina militar.