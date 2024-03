Hapvida NDI lança a campanha "Dar vida a quem inspira a vida" em homenagem a mulher

A Hapvida NotreDame Intermédica lança, no dia 8 de março, a campanha “Dar a vida a quem inspira a vida”, uma homenagem ao Mês Internacional da Mulher. Na maior operadora de saúde da América Latina, dos 66 mil colaboradores, 70% são mulheres. Em cargos de liderança, elas representam 69%.

Para homenagear essas personalidades que cuidam e são cuidadas, que acolhem e são acolhidas, o centro da campanha são mulheres inspiradoras, que ajudam a cumprir o propósito da companhia. Pelas mãos da multiartista negra e pesquisadora, Soberana Ziza, foi criado um grafite retratando a primeira médica negra do Brasil, Maria Odília Teixeira, nascida em 1884.

A arte revitalizou um muro de 31x3m em frente ao Hospital e Maternidade Salvalus, localizado no bairro da Mooca, na capital paulista. “Revitalizar é trazer de volta à vida. Para nós, como companhia, presente nas cinco regiões do país com 764 unidades, a saúde das mulheres é prioridade. É pensar no cuidado de ponta a ponta. Por isso, investimos em programas de prevenção, pesquisas e acolhimento. Tudo isso é parte importante do nosso modelo de negócio”, diz Jaqueline Sena, vice-presidente de Odontologia e Marketing da Hapvida NotreDame Intermédica.

O exemplo de Maria Odília Teixeira está vivo em cada uma das profissionais e na cultura da empresa. A artista Soberana Ziza lembra que a homenageada fez história na medicina mundial: “Muitas mulheres falaram de Maria Odília, e eu não serei a última a falar sobre ela, é algo que nunca acaba”. Para a diretora de Criação da Ana Couto, Juliana Furtado, “esse é um projeto daqueles que traz no conteúdo uma história de valor para a sociedade, além de revitalizar o entorno de um hospital, onde passam muitas mulheres todos os dias”.

A campanha reforça um dos pilares da Hapvida NDI, que é o acolhimento integral de seus clientes e colaboradores. Por isso, a companhia oferece um plano de carreira com diretrizes para ascensão feminina, além de contar com uma política de diversidade, contra violência, assédio e discriminação, e criou o Canal da Mulher para colaboradoras e clientes em parceria com a ONG As Justiceiras.