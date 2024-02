Inclusão e diversidade: perfil no Instagram dá dicas e fortalece comunidade LGBT

No universo dinâmico das redes sociais, onde a representatividade e a diversidade ganham cada vez mais destaque, desponta a página do Instagram Dicas LGBT (@dicaslgbt), uma iniciativa singular liderada pelos talentosos Renan Augusto da Silva e Emerson Moreira de Souza. Com uma base de seguidores que ultrapassa os 35 mil seguidores, essa dupla apaixonada pelo universo LGBTQIAPN+ tem como missão proporcionar uma plataforma inclusiva e informativa para a comunidade gay e se tornar a maior plataforma geradora de visibilidade e influência do meio LGBT.

O perfil destaca-se por oferecer uma gama abrangente de conteúdo, desde sugestões de passeios até insights sobre o estilo de vida, cultura, gastronomia e muito mais, tudo centrado na vibrante cidade de São Paulo. Emerson, enquanto produtor de conteúdo, explica que a página tem como objetivo não apenas entreter, mas também informar e empoderar sua audiência:

“"Em um mundo diverso e em constante evolução, acreditamos que a representatividade é uma ferramenta poderosa para promover a aceitação e o entendimento. O 'Dicas LGBT' nasceu da nossa vontade de contribuir para a construção de espaços online que reflitam a autenticidade da comunidade LGBTQIAPN+. Somos defensores da ideia de que cada pessoa merece sentir-se vista, ouvida e representada”.

A representatividade é um pilar fundamental para o "Dicas LGBT". Ao serem dois produtores de conteúdo gays, Renan e Emerson conseguem proporcionar uma perspectiva autêntica e relevante para a comunidade gay. Essa autenticidade reflete-se nas experiências compartilhadas, nas dicas de locais inclusivos e no apoio a empreendedores LGBTQIAPN+, contribuindo para fortalecer os negócios dentro dessa comunidade.

O foco no cenário de São Paulo adiciona um toque local ao perfil, destacando espaços inclusivos na cidade e promovendo uma rede de empreendedores LGBTQIAPN+. Renan Augusto explica o conceito da página:

“Ao criar conteúdo direcionado à comunidade gay, buscamos não apenas oferecer dicas e sugestões, mas também construir pontes que fortaleçam nossa comunidade. Queremos destacar espaços inclusivos, apoiar empreendedores LGBTQIAPN+ e, acima de tudo, inspirar um sentimento de pertencimento”, diz.

Os comunicadores reforçam que o perfil aborda diversas facetas da vida cotidiana, tornando-se uma fonte confiável para descobertas e recomendações que atendem às necessidades específicas do público LGBTQIAPN+. “Queremos ser uma referência inspiradora para aqueles que buscam uma abordagem autêntica e acolhedora nas redes sociais”, finalizam.