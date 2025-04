Inmet emite alerta laranja para chuva e vento forte em SP, RJ e ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (10) um alerta laranja para chuvas e ventos intensos em algumas regiões dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O alerta laranja é o segundo de maior gravidade na escala utilizada pelo Inmet, abaixo somente do alerta vermelho, e significa situação de perigo.

Segundo o Inmet, o alerta foi emitido porque as chuvas poderão atingir até 100 milímetros e os ventos podem chegar até 100 quilômetros por hora. O alerta vale até as 23h59 de hoje (10) principalmente para as regiões sul e central do Espírito Santo, a região metropolitana e o litoral paulista, o Vale do Paraíba (SP) e regiões noroeste, central, sul e norte fluminense.

São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que as regiões do litoral norte e a faixa leste paulista podem enfrentar temporais hoje, com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvore. Já para amanhã (11) e sábado (12) a previsão é de diminuição das instabilidades.

Na tarde de hoje, diversas cidades paulistas enfrentaram fortes chuvas. Um alerta severo chegou a ser emitido pela Defesa Civil para as cidades de Mauá, Taboão da Serra, Santa Isabel, Jacareí e São Paulo.

Em Itaquaquecetuba, informou a Defesa Civil de São Paulo, houve queda do muro de uma escola municipal, que atingiu alguns veículos que estavam estacionados, sem registro de vítimas. Já em Guaratinguetá, houve um ponto de deslizamento na estrada rural da colônia do Piagui e transbordamento do Córrego dos Pilões.