Inscrições para concurso público da PRF se iniciam nesta segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se iniciam nesta segunda-feira (3). O certame prevê 500 vagas. O interessado pode se inscrever no site da Cebraspe. Para ingressar na carreira federal, os candidatos deverão ter formação em curso superior aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) e carteira de habilitação na categoria B.

O Coordenador-Geral de Recursos Humanos, Jesus Caamaño, comenta o esforço da instituição para que o concurso transcorra da melhor maneira possível.

De acordo com Caamaño “com o anúncio de novo concurso, passamos por diversas etapas, desde o levantamento do perfil de candidatos desejado pela PRF, escolha da banca organizadora e construção do edital de forma minuciosa obedecendo a legalidade e a experiencia do órgão nos concursos passados. A partir de agora, temos os candidatos conosco nesse caminho que leva à formação de 500 novos policiais rodoviários federais”.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis e detalhadas no edital, que pode ser acessado através do link www.cespe.unb.br