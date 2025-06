Israel ataca instalações nucleares no Irã

Instalações militares e nucleares foram alvo de bombardeio que Israel fez no Irã durante a madrugada desta sexta-feira (13), segundo Aviv. O ataque já está na segunda fase.

O bombardeio matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri, e dois cientistas nucleares.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que apesar dos ataques israelenses à Central de Enriquecimento Nuclear de Natanz, no centro do país, “os níveis de radiação não aumentaram”.

O Exército israelense confirmou que bombardeou, de acordo com diretrizes do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, “dezenas de alvos’ relacionados com o programa nuclear iraniano e outras instalações militares, disse um representante militar à imprensa, em videoconferência.

Pelo menos nove pessoas morreram e uma centena ficou ferida, informaram agências de notícias oficiais irani