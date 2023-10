Israel em 'pé de guerra'; Hamas ameaça matar prisioneiros

O exército israelense disse nesta segunda-feira (9) que tomou a decisão sem precedentes de convocar 300.000 reservistas e que estava impondo um bloqueio total à Faixa de Gaza, em um sinal de que pode estar planejando uma operação por terra em resposta ao devastador ataque de homens armados do Hamas durante o último fim de semana.

Após horas de bombardeio intenso de jatos israelenses, o Hamas, movimento islâmico que controla Gaza, disse que executará um prisioneiro israelense para cada bombardeio israelense contra uma casa civil sem aviso.

Dentro de Israel, soldados palestinos ainda estavam escondidos em vários locais, dois dias após matarem centenas de israelenses e tomarem dúzias de reféns em um ataque que destruiu a reputação de invencibilidade de Israel.

Emissoras de televisão israelenses disseram que a contagem de mortos do ataque do Hamas subiu para 900 pessoas, com pelo menos 2.600 feridas. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que pelo menos 687 palestinos foram mortos e 3.726 ficaram feridos desde sábado em ataques aéreos de Israel contra o enclave bloqueado.