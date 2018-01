Jogar lixo na rodovia dá multa e pode causar acidentes

Quem atirar qualquer objeto pela janela do carro em uma rodovia, pode colocar a vida de dezenas de pessoas em risco. Uma bituca de cigarro, por exemplo, pode acabar em um grave incêndio.

Restos de comida atraem animais, que podem provocar acidentes com veículos. Objetos de metal no asfalto podem ser arremessados com a mesma velocidade de uma bala pelos pneus de carros e caminhões. Mas apesar dos alertas, o risco é ignorado.

Para recolher este lixo, centenas de funcionários (entre coletores, motoristas e outros profissionais) percorrem rodovias do Estado de São Paulo para coletar e transportar os detritos até um depósito. O trabalho é estabelecido nos contratos de concessão, mantido com o dinheiro dos pedágios, e fiscalizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Arremessar lixo em uma rodovia é considerado infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação. Dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder a processo por crime ambiental.